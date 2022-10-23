Bursaspor - İnegölspor: 2-1

Hasan BOZBEY / BURSA, (DHA)STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Murat Türkoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Servet Bozkurt
BURSASPOR: Deniz Aydın Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Ozan İsmail Koç (Dk. 72 Barış Dalkıran), Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu (Dk. 72 Hamza Baran Arıkan), Enver Cenk Şahin, Samet Bozkurt, Mustafa Genç (Dk. 90+2 Ömer Turan Görgüç), Berat Altındiş (Dk. 72 Emre Tepegöz)
İNEGÖLSPOR: Emre Selen Niyazi Batuhan Salman, Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen (Dk. 82 Emir Özsoy), Medeni Bingöl (Dk. 88 Mehmet Arda Akdeniz), Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek, Umut Sönmez (Dk. 82 Taylan Özgün)
GOLLER: Dk. 11 Kubilay Sönmez, Dk. 56 Enver Cenk Şahin (Bursaspor), Dk. 61 Niyazi Batuhan Salman (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Ertuğrul Kurtuluş, Enver Cenk Şahin, Kubilay Sönmez (Bursaspor) Yusuf Ziya Gümüş (İnegölspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 11´inci hafta maçında Bursaspor sahasında ağırladığı İnegölspor´u 2-1 yendi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY
2022-10-23 21:21:25
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