

BURSA´da, borç olarak verdiği parayı istemek için Mehmet T.´nin evine giden ve olumsuz yanıt alması üzerine sinirlenen M.B., yanında bulunan 3 arkadaşı ile birlikte Mehmet T.´yi önce darbetti ardından da tabanca ile dizinden ve baldırından vurarak yaraladı.Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Çırpan Mahallesi 3'üncü İpek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mehmet T.´ye daha önce borç para veren M.B., bir süre sonra cep telefonu ile arayarak parasını geri istedi. Mehmet T.´nin olumsuz yanıt vermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Bunun üzerine 3 arkadaşıyla birlikte, Mehmet T.´nin evine giden M.B., borcunu tekrar istedi. Mehmet T.´nin yine olumsuz cevap vermesi üzerine M.B. ve yanında bulunan 3 kişi, Mehmet T.´yi önce darbetti ardından da tabanca ile dizinden ve baldırından vurarak yaraladı. Mehmet T.´nin yardım çığlıklarını ve silah seslerini duyan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet T., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Mehmet T.´nin olay yerindeki ilk ifadesine göre harekete geçen ekipler, şüpheli M.B. ile 3 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının acı içinde bağırması

-Olay yeri detayHaber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa

2022-10-24 06:10:27



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