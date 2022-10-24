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Annesi yanma tehlikesi geçirince itfaiyeci olmaya karar verdi; zorlu parkurda ter döktü

DHA

Annesi yanma tehlikesi geçirince itfaiyeci olmaya karar verdi; zorlu parkurda ter döktü


Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)-BURSA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapmak için Ankara'dan gelip, zorlu parkurda ter döken adaylardan Harun Şentürk (24), 5 yıl önce annesini yanmaktan son anda kurtarınca itfaiyeci olmaya karar verdiğini söyledi. Şertürk, "Babam ile müdahale etmiştik. Daha önce bilgisayar, yazılım mühendisliği istiyordum, itfaiyeciliği tercih ettim" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'na 85 itfaiye eri alımı için duyuru yaptı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev alacak 85 itfaiye erinden biri olabilmek için 900'ü aşkın aday başvurda bulundu. Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'ya gelen yüzlerce aday, önce KPSS puanı ile itfaiye yönetmeliğindeki boy ve kilo ölçümlerine göre sıralandı. Şartlara uyan adaylardan 396'sı yazılı sınava girmeye hak kazandı. Bu sınavın ardından tüm adayların 'fiziksel dayanıklılık', 'mesleki bilgi ve yeterlilik' ile 'araç kullanımı' testlerine tabi tutulduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Abdülkadir Albayrak (39), "Güçlü bir itfaiye teşkilatımız var. Yeni başlayacak 85 personel ile birlikte teşkilatımız daha da güçlenecektir. Şu an 558 personel, 125 araç ve 28 istasyonda itfaiye hizmetini yürütüyoruz. 2022 yılı içerisinde bugüne kadar 15 bin 23 olaya müdahale ettik. İhbar bize geldikten sonra en kısa sürede olaya müdahale ediyoruz. Bu konuda da Bursa İtfaiyesi olarak oldukça başarılıyız" dedi.
'YAŞANILABİLİR OLDUĞU İÇİN BURSA'YI TERCİH EDİYORLAR'
İstanbul ve Muğla'nın ardından itfaiye eri alımı için ilana çıkan 3'üncü teşkilat olduklarının altını çizen Albayrak, "Bursa, güzel bir şehir. Yaşam alanı ve sosyal faaliyet olarak çok güzel bir şehir. Adaylar, yaşanılabilir bir şehir olduğu için daha çok burayı tercih ediyor. İstanbul ve Muğla alım yaptı, ardından biz ilana çıktık. Şu andaki personel sayımız yeteri kadar var; daha da güçlenecek tabii ki bunlar. 18 tane Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veriyoruz. Ayrıca 3 milyonu aşkın bir şehir. Trafik yoğunluğu olan bir şehir. Diğer illeri birbirine bağlayan şehir olduğundan dolayı sirkülasyonu çok fazla oluyor" diye konuştu.
'YAKIT PATLAYARAK ANNEMİN ÜZERİNE DÖKÜLDÜ'
İtfaiye eri olmak isteyen adaylardan Harun Şentürk de Ankara'da gelerek sınava girdi. Karabük Üniversitesi Sivil Savuma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden mezun olan Şentürk, 5 yıl önce annesini yanmaktan son anda kurtarınca itfaiyeci olmaya karar verdiğini belirterek, "Bizim evimizde mangala dökülen mavi yakıt var; ismi 'reşo' diye geçiyor. O yakıt patlayarak annemin üstüne ve mutfağın dolaplarına sıçramıştı. Babam ile müdahale etmiştik. Daha sonra fikirlerim değişmeye başladı, itfaiyeciliği tercih ettim. Daha önce bilgisayar, yazılım mühendisliği istiyordum. Fakat kısmet değilmiş. Nasibimizde bu varsa güzel olur" dedi.
ZORLU PANKURDA KIYASIYA MÜCADELE
Bu arada 10 gün süren sınavın ardından puan sıralamasına göre ilk 85'e giren adaylar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başlayacak. Vakıf Bera Spor Tesisleri'nde uzman ekiplerce hazırlanan parkurda ise adaylar ter döktü. Mekik ve şınav çektikten sonra slalom koşu yapan adaylar, ağırlık taşıyıp engel üzerinden atladı, boru içinden geçti. Hazırlanan kuleye merdiven ile tırmanan adaylar, halat ile yukarıya hortum çekti. Zorlu pankurda mücadele eden adaylar, ardından bahçede itfaiye aracı kullandı. Renkli görüntüler, kameralara da yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-10-24 11:26:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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