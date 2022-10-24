20 dakikada 21 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada

Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Güray Ş. (18), 20 dakikada elindeki bıçakla park halindeki 21 aracın lastiğini kesti. Güray Ş.'nin lastikleri kesme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Zekai Gümüşdiş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Elindeki bıçak bulunan bir kişi, park halindeki araçların lastiklerini keserek yürüdü. 20 dakika içinde 21 araca zarar veren şüpheli çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İhbarla harekete geçen polis, güvenlik görüntülerinden şüphelinin Güray Ş. olduğunu belirledi. Güray Ş. gözaltına alınırken, suç aleti bıçak da ele geçirildi. Emniyette suçunu itiraf eden Güray Ş., alkolün etkisi ile araç lastiklerini kestiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-10-24 11:43:32
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