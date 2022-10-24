Odun yüklü traktör devrildi; amca ile 2 yeğeni yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde odun yüklü traktörün devrildiği kazada römorkta bulunan Engin K. (39) ile yeğenleri Emre K. (14) ve Doğukan K. (15) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Hamitabat Mahallesi'ndeki orman yolunda meydana geldi. Sabri K. (43) yönetimindeki arkasında odun yüklü römorkun bulunduğu traktör, toprak yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada römorkta bulunan Engin K. ile yeğenleri Emre K. ve Doğukan K. yaralandı. Sürücü Sabri K. ise kazayı yara almadan atlattı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-10-24 11:45:50
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