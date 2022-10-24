Fal bakma bahanesiyle parasını çalan 2 kadını takip edip, polise yakalattı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde Serdar Ö. (56), fal bakma bahanesiyle yanına gelip tırnakçılık yöntemiyle parasını çalan Zerda D. (24) ile Fadime D.´yi (19), takip edip, polise yakalattı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Metal Sanayi Bölgesi'ndeki ATM'lerin önünde meydana geldi. Serdar Ö., kredi borcunu ödemek için ATM'ye para yatırdı. Kalan 5 bin TL'sini gömleğinin cebine koyan Serdar Ö.'nün önünü kesen 2 kadın, ısrarla fal bakmak istedi. Serdar Ö.'nün el falına bakan 2 kadın, 'Cebinde ödeme yaptığın para var' diyerek, bu kez paraları görmek için ısrarcı oldu. Banknotları eline alan şüphelilerden biri, el çabukluğu ile paranın bir kısmını aldı; geri kalanını ise Serdar Ö.'nün gömlek cebine koydu. 2 şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.
2 KARDEŞ ESKİŞEHİR'DEN GELMİŞ
Bir süre sonra parasının eksik olduğunu fark eden Serdar Ö., kadınları takip etmeye başladı. Otobüs terminaline gidip, bilet alan 2 kadının tuvalette olduğu sırada, Serdar Ö. polisten yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, Zerda D. ile Fadime D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, 2 bin 700 TL ile Eskişehir otobüsüne alınan 2 bilet bulundu. Kardeş oldukları ve Eskişehir'den Bursa'ya geldikleri öğrenilen şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Çalınan parası teslim edilen Serdar Ö., 'Gel, 'Falına bakayım' dediler. 5 bin TL paranın içerisinde 2 bin 900 TL'yi almışlar" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-10-24 14:52:38
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