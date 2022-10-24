Otomobile çarpan motosikletin kasksız sürücüsü ağır yaralandı

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Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde kavşaktan dönüş yapan otomobile çarpan plakasız motosikletin sürücüsü Cemal Güven (36), ağır yaralandı. Başında kaskı bulunmayan Güven, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa kara yolu Göl Işıklı Kavşağı´nda meydana geldi. Göl yolundan seyir halinde olan Ali Ç. (23) idaresindeki 16 VT 361 plakalı otomobile, kavşaktan ilçe merkezine dönüş yapan Yalova´dan Bursa istikametine gitmekte olan Cemal Güven'in kullandığı plakasız motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Cemal Güven motosikletten savrularak yola düştü. Kasksız motosikletli Güven, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Güven, buradan da Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Bilinci kapalı olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Cemal Güven´in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-10-24 15:23:29



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