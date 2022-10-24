DEVA Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Kızılcıklı, kazada yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçen DEVA Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı (55), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Abdullah K. (56) yönetimindeki 16 ALM 917 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen DEVA Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kızılcıklı, yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Kızılcıklı, tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kızılcıklı, 22-23'üncü dönem AK Parti Bursa Milletvekili olarak Meclis'te görev yaptı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-10-24 17:48:26
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