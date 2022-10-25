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Profesör, kazanın ardından yapılan 'selfie'yi değerlendirdi

DHA

Profesör, kazanın ardından yapılan 'selfie'yi değerlendirdi


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Leman Pınar Tosun, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ceyhun Y.'nin (16), metrelerce savrularak yaralandıktan sonra cep telefonuyla selfie yapmasını değerlendirdi. Prof. Dr. Tosun, "İnsanlar arkadaş çevresinde ne onay alacaksa onu paylaşmak istiyorlar. Özellikle genç erkekler arasında bu şekilde kendi cesaretini, kahramanca davranışını, maceracı davranışını göstererek kendisini sosyal ağlar üzerinden gösterme çabası var" dedi.
Kaza, perşembe günü İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi´nde meydana geldi. Ceyhun Y.'nin kullandığı 16 AJR 158 plakalı motosiklet, caddeye dönüş yapan İbrahim Çolak'ın (65) kullandığı 16 KDD 93 plakalı minibüsle çarpıştı. Devrilen motosiklet ve sürücüsü, metrelerce sürüklenerek park halindeki cipe çarptı. Yaralanan Ceyhun Y., yerde yatarken cebinden çıkardığı telefonla selfie çekti. Ceyhun Y.., kendisine yardımcı olan kişiyle de 'Birlikte selfie yapalım' deyip, fotoğraf çekti.
TABURCU OLUNCA PAYLAŞTI
Ceyhun Y., bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede de selfie yapan Ceyhun Y., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza sonrası çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.
`KENDİSİNİ SOSYAL AĞLAR ÜZERİNDEN GÖSTERME ÇABASI VAR´
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Leman Pınar Tosun, Ceyhun Y.´nin kazanın ardından selfie çekmesini değerlendi. Prof. Dr. Tosun, "Selfie çekme davranışı günümüzde çok yaygınlaştı. Özellikle gençler, bilgisayarla arası iyi oldukça paylaşımlarda bulunuyorlar. İnsanlar mutlu oldukları anları paylaşıyor. Arkadaş çevresinde ne onay alacaksa onu paylaşmak istiyorlar. Kimi çevrelerde de riskli davranışlarda bulunmak, maceralara atılmak onay görüyor. Özellikle genç erkekler arasında bu şekilde kendi cesaretini, kahramanca davranışını, maceracı davranışını göstererek kendisini sosyal ağlar üzerinden gösterme çabası var. Motosiklet kullanma davranışı da böyle bir şey. Başına bir kaza bile gelse, bununla ilgili paylaşımda bulunarak, çevresinden destek alabileceğini, arkadaşlarının kendisini takdir edebileceğini düşünebilir. O davranışı buna bağlıyoruz. Anlık dürtüsel bir karar. Rasyonel düşünülmüş bir şey değil" dedi. 
`OLUMSUZ DAVRANIŞLARDA TAKDİR EDEN İNSANLARDAN UZAK DURUN´
Bazı bölgelerde selfie yasağının bile olduğunu belirten Prof. Dr. Tosun, şöyle konuştu:
"Hindistan, Avustralya, İtalya'da bunun örnekleri var. Hatta turizmin olduğu bölgelerde bunu görüyoruz. İnsanlar turistik gezilerde bir uçurum kenarında, bir manzara önünde, tehlikeli bir pozda fotoğraf verdiklerinde daha çok beğeni alacaklarını düşünerek, kendilerini riske atabiliyorlar. Bunun sonucunda da kötü olaylar insanların başına geldiğinden dolayı, 'Burada selfie çekilemez' gibi yazıların turistik yerlerde tehlikeli bölgelere konulmaya başlandığını görüyoruz. Ama ağır cezalar da söz konusu. İnsanlara önerebileceğim şey, bu tarz olaylardan uzak durmaları için kendilerini tehlikeli şeyler yaptıkları zaman beğenen, takdir eden sosyal ağ gruplarından uzak durmaları. Kendilerini olumsuz davranışlarda takdir eden, ya da kendilerini tehlikeye soktuklarında takdir eden insanlardan uzak durmaya çalışmalarını tavsiye ediyorum." 
`ALDIĞIMIZ BEĞENİYLE BEYNİMİZDE BİRAZ DAHA DOPAMİN SALGILANIYOR´
İnsanları hayatta psikolojik ihtiyaç diye belirledikleri iki şey olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Tosun, "Bir tanesi kendimizi ifade edebilmek. Özgünlüğümüzü ortaya koyabilmek, ikincisi de beğeni toplamak. Bir sosyal gruba ait olduğumuzu ve orada itibarlı bir konumumuz olduğunu hissedebilmek. Dolayısıyla, bazen o beğeniyi toplamak için sosyal medyada bunu çok sayıda kişiye ulaşarak, bu beğeniyi toplayıp, bu ihtiyacı giderme şansını bize veriyor. Her aldığımız beğeniyle beynimizde biraz daha dopamin salgılanıyor. Bunun biraz bağımlısı haline gelmek ve daha fazlasını istemek gibi bir durum ortaya çıkabiliyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-10-25 09:40:10

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