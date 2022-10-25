Müzisyeni, ikinci kez 'çiftetelli' çalmayınca döven 9 kişi serbest (2)

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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SAVCI İTİRAZ ETTİ

Bursa'da gece kulübünde sahneye çıkan müzisyen Özkan Süslerer'i (44), ikinci kez 'çiftetelli' müziği çalmadığı için döven 9 kişinin sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Jandarmadan alınan bilgiye göre olay, 22 Ekim Cumartesi günü, saat 00.30 sıralarında, Mudanya ilçesi Esence Mahallesi Eşgel Sahil bölgesindeki Otağ Restorant'ta meydana geldi. Müzisyen Özkan Süslerer'in tartışma sonrası darbedilip yaralandığı, olayla ilgisi olduğu tespit edilen Yakup A. (27), U.D. (17), Sait A. (22), Süleyman T. (27), Eray B. (27), Barış B. (31), Volkan K. (24), Ersel G. (31), Gökhan G. (34) isimli şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Mudanya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma savcısının mahkeme kararına itiraz edip 4 şüphelinin tutuklanmasını istediği öğrenildi. (DHA)

Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez ESRA TÜRKER

2022-10-25 14:18:58



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