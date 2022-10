Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen TIR'daki tonlarca karkas et kara yoluna saçıldı; sürücü Ümit Öğdun (59) yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e yönüne giden Ümit Öğdun yönetimindeki 16 AJK 731 plakalı et yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü Özdun yaralanırken, dorsedeki tonlarca karkas et yola saçıldı. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öğdun'un durumunun iyi olduğu bildirildi. Kara yoluna saçılan tonlarca et de ekiplerce temizlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-26 15:02:42



