Savcı itiraz etti, müzisyene `çiftetelli´ dayağında 1 kişi tutuklandı



Esra TÜRKER/BURSA,(DHA)BURSA'da bir gece kulübünde sahneye çıkan müzisyen Özkan Süslerer'i (44), ikinci kez `çiftetelli´ müziği çalmadığı için döven ve olay sonrası gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 9 şüpheliden 4'ü, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden Süleyman Topçu (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Ekim Cumartesi, saat 00.30 sıralarında, Mudanya ilçesi Esence Mahallesi Eşgel Sahil bölgesindeki Otağ Restorant'ta meydana geldi. Bir grup, iddiaya göre sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den ikinci kez çiftetelli oynama müziği çalmasını istedi. Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırılırken kalabalık grup, mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede darbetmeye başladı. Süslerer, grup tarafından dövüldü.

1 AY İŞ GÖREMEZLİK RAPORU ALDI

Olayı gören çalışanların araya girmesiyle, grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan 3 çocuk babası 25 yıllık piyanist şantör Süslerer, 1 ay iş göremezlik raporu alırken, omzu çıktığı için de uzun süre org çalamayacak.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Olayın ardından Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, gece kulübünün bulunduğu Esence Mahallesi'nde yaşadıkları belirlendi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Yakup A. (27), U.D. (17), Sait A. (22), Süleyman T., Eray B. (27), Barış B. (31), Volkan K. (24), Ersel G. (31), Gökhan G. (34), Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mudanya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Soruşturma savcısının itirazı üzerine şüphelilerden 4´ü Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir kez daha gözaltına alındı. Mudanya Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheliden Süleyman Topçu, çıkarıldığı nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez ESRA TÜRKER

2022-10-26 17:57:14



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