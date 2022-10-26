TOFAŞ - Falco Vulcano Szombathely: 90-63



Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Fernando Calatrava (İspanya), CarstenStraube (Almanya)

TOFAŞ: Berk Uğurlu 9, Braimoh 4, Gray 14, Milaknis 13, Toure 23, Tevfik Akdamar, Mustafa Kurtuldum 2, Emre Tanışan 6, Thampson 10, Ennis 5, Williams 4

FALCO VULCANO SZOMBATHELY: Cowels 20, Tiby 3, Brown 6, Pot 7, Keller 4, Kovacs 4, Sovegjarto, Verastzo, Barac 5, Perl 14

1'İNCİ PERİYOT: 28-8

İLK YARI: 49-24

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-41

5 FAULLE ÇIKANLAR: 33.03 Keller (Falco Vulcano Szombathely) 34.33 Milaknis (TOFAŞ)Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda TOFAŞ, Macaristan'ın Falco Vulcano Szombathely takımını 90-63'lük skorla mağlup etti.

Maça etkili başlayan TOFAŞ, özellikle Boubacar Toure ve Arturas Milaknis ile bulduğu sayılarla maça ağırlığını koydu. TOFAŞ ilk çeyreği 20 sayı farkla 28-8 önde kapattı. TOFAŞ ikinci çeyrekte etkili oyununu sürdürdü. Konuk ekip de Raymond Cowels´in ürettiği sayılar farkın kapanmasına yetmedi ve soyunma odasına TOFAŞ´ın 49-24 üstünlüğüyle gidildi.

Maçın 3´üncü çeyreğinde seyircisinin de desteğini alan TOFAŞ, Boubacar Toure ve Rob Gray´in etkili performansıyla skoru 61-30´a getirerek, farkı 31 sayıya kadar çıkardı. Macaristan ekibi Falco Vulcano Szombathely istediği oyunu parkeye yansıtamayınca TOFAŞ son çeyreğe 70-41 skor avantajıyla gitti. Son çeyrekte de etkili savunmasıyla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen TOFAŞ, maçtan 90-63 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-10-26 20:54:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.