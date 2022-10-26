TOFAŞ - Falco Vulcano Szombathely: 90-63

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Fernando Calatrava (İspanya), CarstenStraube (Almanya)
TOFAŞ: Berk Uğurlu 9, Braimoh 4, Gray 14, Milaknis 13, Toure 23, Tevfik Akdamar, Mustafa Kurtuldum 2, Emre Tanışan 6, Thampson 10, Ennis 5, Williams 4
FALCO VULCANO SZOMBATHELY: Cowels 20, Tiby 3, Brown 6, Pot 7, Keller 4, Kovacs 4, Sovegjarto, Verastzo, Barac 5, Perl 14
1'İNCİ PERİYOT: 28-8
İLK YARI: 49-24
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-41
5 FAULLE ÇIKANLAR: 33.03 Keller (Falco Vulcano Szombathely) 34.33 Milaknis (TOFAŞ)Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda TOFAŞ, Macaristan'ın Falco Vulcano Szombathely takımını 90-63'lük skorla mağlup etti.
Maça etkili başlayan TOFAŞ, özellikle Boubacar Toure ve Arturas Milaknis ile bulduğu sayılarla maça ağırlığını koydu. TOFAŞ ilk çeyreği 20 sayı farkla 28-8 önde kapattı. TOFAŞ ikinci çeyrekte etkili oyununu sürdürdü. Konuk ekip de Raymond Cowels´in ürettiği sayılar farkın kapanmasına yetmedi ve soyunma odasına TOFAŞ´ın 49-24 üstünlüğüyle gidildi.
Maçın 3´üncü çeyreğinde seyircisinin de desteğini alan TOFAŞ, Boubacar Toure ve Rob Gray´in etkili performansıyla skoru 61-30´a getirerek, farkı 31 sayıya kadar çıkardı. Macaristan ekibi Falco Vulcano Szombathely istediği oyunu parkeye yansıtamayınca TOFAŞ son çeyreğe 70-41 skor avantajıyla gitti. Son çeyrekte de etkili savunmasıyla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen TOFAŞ, maçtan 90-63 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-10-26 20:54:15
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