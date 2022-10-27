Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BURSA'DA AVM'DEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

DHA

BURSA'DA AVM'DEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA


BURSA´da alışveriş merkezinde eğlence mekanlarının bulunduğu bölümde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi´nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölümde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga sırasında eğlence mekanında bulunan müşteriler masa ve sandalyeleri siper alarak korunmaya çalıştı. Alışveriş merkezinde korku dolu anlar yaşanırken, taraflar bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.Can kaybının yaşanmadığı çatışma anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü
----------------------------------------------
-Şüphelinin pompalı tüfekle ateş etmesi
-Eğlence mekanındaki vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar
-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması
-Olay yeri detayHaber: İsmail Hakkı SEYMEN
Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa
2022-10-27 05:38:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da AVM'deki silahlı kavga kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da AVM'deki silahlı kavga kamerada
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
YEREL HABERLER Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
TOFAŞ - Falco Vulcano Szombathely: 90-63
YEREL HABERLER TOFAŞ - Falco Vulcano Szombathely: 90-63
Savcı itiraz etti, müzisyene `çiftetelli´ dayağında 1 kişi tutuklandı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Savcı itiraz etti, müzisyene `çiftetelli´ dayağında 1 ...
Savcı itiraz etti, müzisyene `çiftetelli´ dayağında 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Savcı itiraz etti, müzisyene `çiftetelli´ dayağında 1 ...
Otomobile çarpan motosikletin kasksız sürücüsü 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosikletin kasksız sürücüsü 2 ...
(Görüntülü)80 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI YILMAZ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)80 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI YILMAZ ...
Bursa'da ormanda kaybolan Alzheimer hastası 17 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da ormanda kaybolan Alzheimer hastası 17 saat ...
Kültür Başkenti Bursa "2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"ne ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Kültür Başkenti Bursa "2. Korkut Ata Türk Dünyası ...
80 yaşındaki Alzheimer hastası 5 ayda ikinci kez kayboldu; aranıyor (2)
YEREL HABERLER 80 yaşındaki Alzheimer hastası 5 ayda ikinci kez ...
(Görüntülü) 12 YAŞINDAKİ BARAN, İLK KEZ KESTİRDİĞİ SAÇLARINI KANSER HASTASI ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) 12 YAŞINDAKİ BARAN, İLK KEZ KESTİRDİĞİ ...
Bursa'da TIR devrildi; tonlarca et yola saçıldı
YEREL HABERLER Bursa'da TIR devrildi; tonlarca et yola saçıldı
İnegöl'de 451 bin metrekare alanda Millet Bahçesi inşa edilecek
YEREL HABERLER İnegöl'de 451 bin metrekare alanda Millet Bahçesi ...
12 yaşındaki Baran, ilk kez kestirdiği saçlarını kanser hastası çocuklara bağışlayacak
YEREL HABERLER 12 yaşındaki Baran, ilk kez kestirdiği saçlarını ...
(Görüntülü) TOGG&#039;UN FABRİKA AÇILIŞINA SAYILI GÜNLER KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOGG'UN FABRİKA AÇILIŞINA SAYILI ...
(Görüntülü) 5 KİLOMETRE TAKİP EDİLEN ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCUYU YOLA SAÇIP, İMHA ETMEYE ÇALIŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5 KİLOMETRE TAKİP EDİLEN ŞÜPHELİLER ...
Togg'un fabrika açılışına sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER Togg'un fabrika açılışına sayılı günler kaldı
(Görüntülü) 80 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI 5 AYDA İKİNCİ KEZ KAYBOLDU; ARANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) 80 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI 5 AYDA ...
5 kilometre takip edilen şüpheliler uyuşturucuyu yola saçıp, imha etmeye çalıştı
YEREL HABERLER 5 kilometre takip edilen şüpheliler uyuşturucuyu yola ...
80 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI 5 AYDA İKİNCİ KEZ KAYBOLDU; ARANIYOR
YEREL HABERLER 80 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI 5 AYDA İKİNCİ KEZ ...
80 yaşındaki Alzheimer hastası 5 ayda ikinci kez kayboldu; aranıyor
YEREL HABERLER 80 yaşındaki Alzheimer hastası 5 ayda ikinci kez ...
Oğluna tokat atan arkadaşını öldüren sanık: Çakıyla kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum
YEREL HABERLER Oğluna tokat atan arkadaşını öldüren sanık: Çakıyla ...
Mustafakemalpaşa'da şoförlere eğitim verildi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da şoförlere eğitim verildi
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde çocuklar güneş tutulmasını gözlemledi
YEREL HABERLER Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde çocuklar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.