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`Çiftetelli´ çalmadığı için dövülen müzisyen: Çalışamayacak durumdayım, çok mağdurum

DHA

`Çiftetelli´ çalmadığı için dövülen müzisyen: Çalışamayacak durumdayım, çok mağdurum


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, gece kulübünde ikinci kez `çiftetelli´ müziği çalmadığı için bir grup tarafından dövülen Özkan Süslerer (44), kaburgasındaki kırık ve omzundaki çıkık nedeniyle 1 ay iş göremezlik raporu aldı. 25 yıldır ailesinin geçimini piyanist şantörlükle sağladığını söyleyen Süslerer, "Şu an çalışmıyorum. Kenarda biraz birikimim vardı. Onunla idare ediyorum. O para da bitmek üzere. 25 senedir ailemi bu meslekle geçindiriyorum. Çok mağdurum" dedi.
Olay, 22 Ekim Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında, Mudanya ilçesi Esence Mahallesi Eşgel sahil bölgesindeki Otağ Restorant'ta meydana geldi. Bir grup, iddiaya göre sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den ikinci kez çiftetelli müziği çalmasını istedi. Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. Kalabalık grup, bir süre sonra mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede dövüldü. Çalışanların fark edip araya girmesiyle, grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, çağırılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan 3 çocuk babası 25 yıllık piyanist şantör Süslerer, 1 ay iş göremezlik raporu aldı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, gece kulübünün bulunduğu Esence Mahallesi'nde yaşadıkları belirlendi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Yakup A. (27), U.D. (17), Sait A. (22), Süleyman T. (27), Eray B. (27), Barış B. (31), Volkan K. (24), Ersel G. (31), Gökhan G. (34) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mudanya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma savcısının itirazı üzerine şüphelilerden 4´ü bir kez daha gözaltına alındı. Mudanya Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheliden Süleyman Topçu (27), çıkarıldığı nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi´nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
`BAHÇEDE SAKLANDIM, ELLERİNDEKİ IŞIKLA BENİ BULDULAR´
Özkan Süslerer, Trilye Jandarma Komutanlığı´nda verdiği ifadesinde yaşananları şöyle anlattı:
"Müşterilerden biri yanıma gelerek benden çiftetelli parçasını çalmamı istedi. Diğer müşterilerin sıradaki istek parçalarını çaldıktan sonra onun istediği parçayı da çalacağımı söyledim. Zaten ben bu şahıslara bir defa daha çiftetelli parçasını 10 dakika süre ile çalmıştım. Sanatçı şarkı söylemeye devam ettiği için parça değişikliği yapamadım. Ancak bu şahıs bana, `Ben sıra falan beklemem´ diyerek küfretti. Masasına döndükten sonra diğer arkadaşlarıyla birlikte sahneye doğru gelerek bana hücum ettiler." 
İş yeri sahibinin kendisine "Sahneden in, arka bahçeye çık. Ortalık sakinleşsin" dediğini söyleyen Süslerer, "Restoranın arka bahçesine gittim ve burada karanlık bir noktada gizlendim. Bir süre sonra içeride taşkınlık yapan grup da bahçeye geldi. Ellerinde ışık vardı ve bir süre sonra beni buldular" dedi.
Konuşmaya çalıştığını ancak grubun kendisine yumruk ve tekmelerle saldırdığını söyleyen Süslerer, "Yüzüme, kafama ve vücudumun her yerine vurdular. Benim kendilerine direnme ya da kaçma imkanım olmadı. Uzunca bir süre beni şiddetli bir şekilde dövdüler. Aldığım darbeler yüzünden kendimden geçerek bayılmışım" diye konuştu.
Kendisini dövenlerin olayın ardından kaçtığını, üzerindeki 2 cep telefonunun da kırıldığını söyleyen Süslerer, "Ben adaletin yerinde gelmesini istiyorum. Hepsinden davacıyım. Maddi ve manevi olarak hakkımı arayacağım" dedi.
`ŞÜPHELİLERİN SALINMASI BENİ TEDİRGİN EDİYOR´
Şüphelilerden 1´inin tutuklandığını, diğerlerinin de tutuklanması gerektiğini belirten, Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkıyı çalmadığı için öldürüldüğünü hatırlatan Süslerer, şöyle konuştu:
"Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlar. Bu durum beni tedirgin ediyor. İyileştikten sonra başka bir işe başlasam can güvenliğim var mı, yok mu? Beni sonradan bulurlar mı, bulmazlar mı? Hiçbir şekilde garantim yok. Korkarak yaşamaya alışacağız herhalde. Neden içeri girmediler? Neden tutuklanmadılar? Ben öldüresiye dövüldüm. Bayılmışım, beni öldü diye bırakmışlar. Bunların tutuklanması için benim ölmem mi gerekiyordu. Ben zaten öldüresiye dövülmüşüm."
'NASIL GEÇİNECEĞİZ BİLMİYORUM'
Olayın ardından 1 ay iş göremezlik raporu aldığını ve çalışamayacağını belirten Süslerer, "Mağdur oldum. İş yeri sahibi de bana hiçbir şekilde destek olmuyor. Şu an çalışmıyorum. Kenarda biraz birikimim vardı. Onunla idare ediyorum. O para da bitmek üzere. Ne olacak bilmiyorum. Müzisyen dostlarım hariç ne arayan ne soran var. Bir müzisyen deyip geçmeyin. Ben bu işe 25 senemi verdim. 25 senedir ailemi bu meslekle geçindiriyorum. Böyle olaylarla karşılaştığımız zaman kimse aramıyor. Müzisyen arkadaşlarımdan başka kimse aramıyor. Çok mağdurum. Ev kiram da geliyor, faturalar da gelmiştir. Nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-10-27 12:17:43

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