Otomobilin 13 yaşındaki bisikletliye çarptığı kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)BURSA'da otomobilin çarptığı Suriye uyruklu İbrahim A. (13), yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Orhan S. (35) yönetimindeki 16 ASY 297 plakalı otomobil, sokaktan caddeye çıkan Suriye uyruklu İbrahim A.'nın kullandığı bisiklete çarptı. İbrahim A. çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşerken, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki yön tabelasına çarpıp durdu. Yaralanan İbrahim A., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-27 12:31:08



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