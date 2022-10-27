Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 6 yaralı

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BURSA, (DHA)-BURSA'nın İznik ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Müşküle Mahallesi Sarıkaya mevkisinde meydana geldi. Gemlik'ten İznik yönüne giden V.K. (42) idaresindeki 54 AGD 637 plakalı otomobil ile İ.B.'nin (55) kullandığı 16 BZ 501 plakalı İznik Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Afganistan uyruklu S.T. (25), sürücü İ.B., S.K. (34), H.G. (23), U.Ş. (23), O.B. (23) yaralandı. Sağlık ekiplerince Yenişehir ve İznik Devlet Hastaneleri'ne kaldırılan 6 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik BURSA, (DHA)

2022-10-27 13:17:28



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