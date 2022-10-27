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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da AVM'deki silahlı kavga kamerada (2)

DHA

Bursa'da AVM'deki silahlı kavga kamerada (2)


6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bursa´da bir alışveriş ve eğlence merkezinde dün akşam saatlerinde yaşanan kavga ile ilgili soruşturma kapsamında, pompalı tüfek ve tabancayla ateş açan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler M.C., A.Y., S.Y., M.Ç., B.B. ve F.Ç.´nin emniyetteki sorguları sürerken, kavganın, eğlence merkezindeki mekanlarda güvenlik görevlisi olan kişiler ile müşteriler arasında eskiye dayalı husumetten çıktığı öğrenildi. (DHA)
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-10-27 17:43:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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