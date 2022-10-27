Bursa'da AVM'deki silahlı kavga kamerada (2)

Yola çıkan at zincirleme kazaya neden oldu: 15 yaralı

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6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa´da bir alışveriş ve eğlence merkezinde dün akşam saatlerinde yaşanan kavga ile ilgili soruşturma kapsamında, pompalı tüfek ve tabancayla ateş açan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler M.C., A.Y., S.Y., M.Ç., B.B. ve F.Ç.´nin emniyetteki sorguları sürerken, kavganın, eğlence merkezindeki mekanlarda güvenlik görevlisi olan kişiler ile müşteriler arasında eskiye dayalı husumetten çıktığı öğrenildi. (DHA)

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-10-27 17:43:05



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