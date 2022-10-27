7 aylık hamile kadın evde çıkan yangında dumandan etkilendi



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde eski eşi Mustafa U. (26) ile birlikte yaşayan Sebile Ş. (24) ve 2 çocuğunun kaldığı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 7 aylık hamile Sebile Ş. ile Mustafa U., hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Huzur Mahallesi 54´üncü Sokakta bulunan 2 katlı evin zemin katında çıktı. Oturma odasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, bir anda tüm evi sardı. Mustafa U. ile birlikte yaşadığı 7 aylık hamile olan eski eşi Sebile Ş. ve 2 çocuğu, kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Öte yandan, evde kiracı olarak oturan Mustafa U. ile komşuları arasında yangına neden olduğu iddiasıyla tartışma çıktı. Polis ekipleri tartışmayı büyümeden sonlandırırken, dumandan etkilenen Mustafa U. ve Sebile Ş., tedbir amaçlı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Mustafa U. ve Sebile Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-27 18:30:12



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