Namaz kılarken fenalaşan çoban hayatını kaybetti

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, merada küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan çoban Seyithan Cayhan (60), namaz kıldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, Cerrah Mahallesi mevkiinde bulunan merada meydana geldi. Merada küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan çoban Seyithan Cayhan, namaz kıldığı sırada fenalaştı. Ceyhan´ın hareketsiz yattığını gören torunu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, Seyithan Cayhan´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ceyhan´ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-28 04:57:59



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