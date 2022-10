Tıp fakültesinin tek ve çift yumurta ikizlerinin hedefleri de aynı

Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanıp birlikte okuyan, tek yumurta ikizi Yaren ve Ceren Yıldırım (18) ile çift yumurta ikizi Mehmet Emirhan ve Bekir Oğuzhan Akbulut'un (18) hedefleri de aynı. Yıldırım kardeşler kadın doğum alanında, Akbulut kardeşler ise kalp-damar cerrahisinde uzmanlaşmak istiyor.

Rize'de yaşayan tek yumurta ikizi Yaren ve Ceren Yıldırım ile Elazığ'da yaşayan çift yumurta ikizi Mehmet Emirhan ve Bekir Oğuzhan Akbulut kardeşler, üniversite sınavında ilk 5 bin öğrenci arasına girdi. Yıldırım ile Akbulut kardeşler, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Birinci sınıfta okuyan ikizleri gören öğretmen ve öğrenciler şaşkınlık yaşıyor.

'İKİMİZİN DE KAZANABİLECEĞİ FAKÜLTEYİ YAZDIK'

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Melda Payaslıoğlu'nun odasında bir araya gelen ikiz kardeşlerden Yaren Yıldırım, "Birlikte tıp okumak çocukluk hayalimizdi. Sınavda güzel puan yapınca da buraya geldik. İlk tercihimize Uludağ Üniversitesi'ni yazdık ve buraya geldik. İkimizin de kesin olarak kazanabileceği bir fakülteyi yazdık. Çünkü birlikte olmak istedik. Biz 'bir' gibiyiz. Ayrı yaşayamayız" ifadelerini kullandı.

Ceren Yıldırım da "Birlikte geldiğimiz için okula ve şehre alışmamız kolay oldu. Arkadaşlarımız, hayatımız, yememiz, içmemiz her şeyimiz aynı. İkimiz de kadın doğum uzmanı olmak istiyoruz" dedi.

'DERSLERE BERABER ÇALIŞTIK'

Mehmet Emirhan Akbulut, "İkizimin olması büyük bir rahatlık. Her şeyden önce her şeyi birlikte keşfediyoruz. İkizin olunca hiçbir zaman yalnız kalmıyorsun, arkadaş sıkıntısı çekmiyorsun. Düşüncelerimiz de aynı olduğu için aynı yerlere gidip zevk alabiliyoruz. Derslere beraber çalıştık. Çocukluğumuzdan itibaren kalp damar cerrahisi düşüncemiz vardı. Birlikte ders çalışıp o hedefe doğru ilerliyoruz. Şehir olarak Bursa'yı da çok sevdim. Çok memnunum, burayı yazdığım için. Yeni bir fakülte, yeni bir şehir, bu nedenle birlikte olmamız büyük bir avantaj. Beraber keşfedip, beraber öğreniyoruz" diye konuştu.

Liseyi de ikiziyle aynı sınıfta okuduğunu belirten Bekir Oğuzhan Akbulut, "Bu durum işimizi kolaylaştırıyor. Hocaya soru sormuyorum kardeşime soruyorum. Kafama bir şey takıldığında beraber hallediyoruz. Bu durum her konuda kolaylık sağlıyor. Bizi çok benzetmiyorlar ama ikiz olduğumuzu söyleyince de şaşırıyorlar. Bölüm olarak da yine birlikte okumak istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-10-28 10:46:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.