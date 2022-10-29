Togg Gemlik Kampüsü'nde ilk yerli otomobil 'Devrim' sergilendi



Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/GEMLİK (Bursa), (DHA)TÜRKİYE´nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışına sayılı saatler kaldı. C segment Togg Suv ve Togg sedan araçlarıyla birlikte 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan 'Devrim' otomobili kampüste sergilenmeye başlandı.

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türksel Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile oluştu. Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. 18 Temmuz 2020´de ise 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı. Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı. Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.

AÇILIŞA SAYILI SAATLER

Togg'a Bursa Büyükşehir Belediyesi´nce 28 Ekim 2022 tarih ve 3879 sayı ile `İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı´ düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katılımıyla Gemlik Kampüsü´nün açılışına sayılı saatler kaldı. Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına gelen davetliler, alana alınmaya başlandı. Fuaye alanında Togg'un C-SUV ve sedan modeli ile 1961 yılında yapılan `Devrim´ otomobili de sergilenmeye başlandı. Araçlar davetliler tarafından yoğun ilgi görürken, kimileri ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Togg'un üretim aşamasının videoları da alandaki ekranlara yansıtıldı.

Açılıştan sonra seri üretim sürecine geçmesi öngörülen Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, `Anadolu´, 'Gemlik´, `Oltu´, `Kula´, `Kapadokya´ ve `Pamukkale´ isimlerini taşıyan renklerle satışa sunulacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-10-29 15:15:49



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