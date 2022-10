Togg Gemlik Kampüsü'nde ilk yerli otomobil 'Devrim' sergilendi (2)

KARAKAŞ: RENKLERİMİZLE TÜM TÜRKİYE´Yİ KUCAKLIYORUZ

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg Gemlik Kampüsü´nün açılışı öncesi açıklamalarda bulundu. Global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Karakaş, Togg´un üretileceği 6 rengin isimlerini özellikle seçtiklerine dikkat çekti. Karakaş, "Renklerimizle tüm Türkiye'mizi kucaklıyoruz. Seçimlerin özellikle üzerinde uzun bir çaba sarf ettik ki, sadece bir rengi değil ülkemizi de temsil edebilsin diye. Dış dünyada belki bir Kapadokya kadar Pamukkale kadar tanınmayan bir Kula'nın ve öbür taraftan Oltu'nun tüm dünyaya tanınması için. Gemlik´in keza öyle" dedi.

`DIŞ DÜNYAYI BİZ SİZE GETİRECEĞİZ´

Türkiye´nin ilk yerli otomobilinin, herkesin hayatının bir parçası olacağını söyleyen Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim yaklaşımımızda teknolojinin gelişmesiyle ve dijital dünyanın gelişmesiyle bizim akıllı cihazımız nihayetinde hayatımızın bir parçası oluyor. Yani evimizde, ofisimizde neler yapabiliyor isek biz bunu akıllı cihazımız içerisinde de yapabiliyor olacağız. Örneğin; eğer oturma odanızda siz alışveriş yapmak isterseniz alışverişi yaparsınız. Bu alışverişi ödemek isterseniz o ödemeleri yapabilirsiniz. Bunun haricinde bir seyahat planlamak isterseniz, bir yerleri gezip görürken yanında her türlü şarj imkanları da planlamak isterseniz bunları yapabilirsiniz. Eğlenmek isterseniz, bunları yapabilirsiniz. Eğlenirken, para kazanmak isterseniz bunları da yapabilirsiniz. Dolayısıyla bizim yaşam alanı olarak tanımladığımız, üçüncü yaşam alanı olarak tanımladığımız evimizden sonra, ofisimizden sonra bu yaşam alanını bize akıllı cihazın içerisine getirecek her türlü iş birliklerini adım adım örüyoruz arkadaşlar ve şu ana kadar da yine ticari sır olmaktan çıkanları, anlaşmaları sizlerle paylaşıyoruz. Bu vesileyle örneğin Türk Hava Yolları´yla yaptığımız mil anlaşmamız da dünyada ilk defa bir mobilite cihazı üreticisinin statülerini kazanma hakkı var. Dolayısıyla bu çok önemli bir gelişme. Sektör için bir gelişme. Yaratıcı ve inovatif bir gelişme. Bunu Türk Hava Yolları'yla beraber gerçekleştirdik. Ama öbür taraftan yine belki isimlerini dahi duymadığımız ama konusunda çok uzman dünyanın lider, teknoloji ve fikir üreticilerinden, iş modeli olarak yaklaşımlarında önder şirketlerle beraber biz bunu yapıyoruz. Fikir vermesi açısından biz 300´e yakın start-up inceledik. Bu start-upların içerisinde 36 tanesiyle, onlarla bir modelini yaptığımız, prototipini yaptığımız hizmetin çalışmalarını yaptık. 19 tanesiyle el sıkıştık. Dolayısıyla biz bu ekosistemin içerisinde netleştikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ve dış dünyayı biz size getireceğiz. Siz oraya gitmeyeceksiniz."

`HİÇBİR PROFESYONEL ŞİRKET, 5 AY SONRASI İÇİN FİYAT AÇIKLAMAZ´

Togg´un kapasitesi ve merak edilen fiyatı ile ilgili soruları da yanıtlayan Gürcan Karakaş, "15 senelik bir projeden bahsediyoruz. Biz 15 senelik projeyi hayata geçirirken adım adım iki aşamada kapasitelerimizi kurguluyoruz. Yani şu an kurduğumuz kapasite 100 bin adet için 1 yıllık kapasite ve bu yıl kapasiteyi tabii ki öğrenerek ve gelişerek çıkıyorsunuz. Bugünden yarına, haftaya salıya buna çıkmak mümkün değil. Teknik olarak da mümkün değil. Dolayısıyla biz dünyada oyunun kuralları neyse, profesyonellik neyi gerektiriyorsa ve hiçbir zaman kalitemizden ödün vermemek üzere adım adım geliyoruz. Fiyatlar belli değil. Şimdi şöyle düşünün; bakın günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket, 5 ay sonrası, 6 ay sonrası için bir fiyat açıklamaz, açıklayamaz. Yani profesyonellikle bağdaşmaz. Öbür taraftan baktığınız zaman yani bizim en azından birinci çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız dediğimiz dönemler için de biz küresel boyutta rekabet edebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla biz eğer buna inanıyorsak, konumlandırmamızı, fiyat konumlandırmamızı, sadece teknoloji ve segment olarak değil, buna göre hazırlıyorsak burada sizlerin de endişesi olmaması gerekir" diye konuştu.

'TRAFİĞE ÇIKMA TARİHİMİZ MART SONU'

Togg'un yola çıkacağı tarih olarak 2023´ün Mart ayını işaret eden Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim trafiğe çıkma tarihimizi Mart'ın sonu olarak tarif ediyoruz. Ne işaret ediyoruz? Neden? Şimdi bakın biz şimdiye kadar şirket olarak sıfırdan kurulmuş, ürünümüzü sıfırdan geliştirmiş bir şirket olarak sektörü ve regülasyonların söylediği, tarif ettiği her türlü kuralı adım adım uygulayarak geldik. Bizim tesisimizin seri üretime hazır olması demek, araçların trafiğe çıkmaya hazır olduğu anlamına gelmiyor. Biz buradan seri üretim süreçleriyle, dondurulmuş süreçlerden çıkan araçların üretilerek, Türkiye'de, yurt dışında değişik sertifikasyon testlerine ve trafiğe çıkmak için o onayın alınmasını bekliyoruz. Ve bunu yaparken de biz Türkiye'mizin standartları yanında, Avrupa´nın da standartlarını almak istiyoruz. O nedenle de bizim bu sürece ihtiyacımız var. Dolayısıyla sorunuzun net cevabı Mart´ın sonundan itibaren." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-10-29 16:21:03



