İnegölspor - Afyonspor: 1-3

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Yunus Dursun, Barış Çiçeksoy, Mehmet Şengül
İNEGÖLSPOR: Emre Selen, Taşkın Kartal (Dk. 74 Kadir Salih), Niyazi Batuhan Salman, Bahadır Taşdelen (Dk. 74 Emir Özsoy), Medeni Bingöl (Dk. 84 Mehmet Arda Akdeniz), Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek, Umut Sönmez (Dk. 62 Taylan Özgün)
HES İLAÇ AFYONSPOR: Anıl Atağ, Alper Tursun, Mete Yıldız, Şiyar Kepir, Ali Aydemir (Dk. 77 Eray Akar), Kaan Baysal (Dk. 86 Melih Şencan), Olcay Şahan, Muhammed Mustafa Özbay (Dk. 66 Uygar Mert Zeybek), Ege Özkayımoğlu (Dk. 77 Berat Tosun), Muhammet Mahmut Emir, Yavuz Selim Tek (Dk. 66 Hüseyin Atakan Üner)
SARI KARTLAR: Ali Aydemir, Alper Tursun, Hüseyin Atakan Üner, Kaan Baysal (Afyonspor)
GOLLER: Dk. 40 Niyazi Batuhan Salman (İnegölspor) Dk. 31-55 Ege Özkayımoğlu, Dk. 88 Berat Tosun (Afyonspor) TFF 2´nci Lig´de İnegölspor sahasında ağırladığı HES İlaç Afyonspor'a 3-1 mağlup oldu.
31'inci dakika gelişen Afyonspor atağında Ali'nin kaleye doğru ortaladığı topa yükselen Ege'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
39'uncu dakikada İnegölspor ceza sahası yakınından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Bahadır'ın ceza sahasına ortasında topa gelişine sert vuran Niyazi, skoru eşitledi. 1-1
55'inci dakikada gelişen Afyonspor atağında ceza sahasına ortalanan topa yükselen Ege'nin kafa vuruşu golü getirdi. 1-2
88'inci dakikada gelişen Afyonspor atağında ceza sahasına ortalanan topla buluşan Berat'ın vuruşu ağlara gitti:1-3 (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-10-29 16:48:49
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