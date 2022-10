Togg Teknoloji Kampüsü törenle açıldı, C SUV seri üretim bandından indi (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TOGG, 60 YILLIK HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN PROJENİN ADIDIR

Seri üretim bandından inen Anadolu Kırmızı C SUV Togg ile çalışanların alkışları arasında tören alanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına Cumhuriyetin ilanının 99´uncu yılını kutlayarak başladı. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 99´uncu yılı kutlu olsun. Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, milli mücadelenin kahramanlarını, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile TBMM´nin tüm mensuplarını rahmetle şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde milletçe tek yürek olduğumuz böylesine tarihi bir açılışta buluşmamızı nasip eden Rabbim´e sonsuz hamdüsenalar ediyorum. Millet olmak demek, aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Millet olmak demek, tüm bu hasletler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir. Togg ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz" dedi.

`TOGG, 85 MİLYONUN ORTAK GURURUDUR´

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bunun için Togg Türkiye´nin, 85 milyonun ortak gururudur. Ülkemizin dört bir yanından dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye´nin yerli ve milli otomobili Togg´un başarısı için destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir memleket meselesidir diyerek bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine, devletimizin her kademesinden arkadaşlarımıza elbette en başta da aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Togg´u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğitlerimizin, teknisyenlerimizi, mühendislerimizi ve şu anda bin 300 civarındaki emekçilerimizi yürekten kutluyorum. Sizler milletimizle birlikte, Nuri Demirağ´ın, Nuri Killigil´in Vecihi Hürkuş´un ve Şakir Zümre´nin de mirasını onurlandırdınız. Biliyorsunuz dün Ankara´da Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuracak Türkiye Yüzyılının Vizyonunun müjdesini paylaştık. Bu vizyon yanında durduğumuz bu araçtır. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Ama üreticileri Togg´u 'akıllı cihaz' olarak tarif ediyor. Türkiye´nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği Togg Gemlik Kampüsü ve banttan indirdiğimiz akıllı cihazların ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bize küçük düşünmek asla yakışmaz. Bizim hedefimiz büyük, vizyonumuz geniş, inancımız tamdır. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte biz bunun için her fırsatta, milli diyoruz, yerli diyoruz. Milli teknoloji hamlesinin rehberliğinde enerjiden sağlığa her alanda elde ettiğimiz başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı? Atak ve Gökbey helikopterlerimizi Anadolu savaş gemimizi, Hürkuş uçağımızı, Akıncı, Bayraktar, Anka insansız hava araçlarımızı, Tayfun füzemizi görüp de göğsü kabarmayan var mı? İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başladı. Hemen televizyon yayınlarında gazetelerinde Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım. Daha bunun arkası gelecek. Arkası gelecek."

`ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR DİYECEKLER´

Togg´un Avrupa yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman herkesin `Çılgın Türkler geliyor´ diyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye her alanda kazandığımız eserlerden istifade ederken gururlanmayan var mı? Karşımda ben gurur tablosunu görüyorum. Kardeşlerim, istisnalar elbette çıkabilir. Hiç kendinizi üzmeyin. Bu tablo istisnalar tablosu değil. Bu tablo bir olan, iri olan, diri olan kardeş olan bir tablodur. Hatırlarsanız bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında `Hani bunun fabrikası nerede?´ diyerek kendi akıllarınca alay edenler vardı. İşte buyurun fabrika burada. Buradan, en başından beri projeyi boğmaya, değersizleştirmeye çalışanlara soruyorum. `Fabrika nerede?´ diyordunuz. Fabrika işte burada. Bursa Gemlik'te. Salgın şartlarına rağmen rekor hızla inşa edilen Togg Gemlik Tesisi., Onu da söyleyelim, öğrensinler. 1,2 milyon metrekare arazi üzerinde 230 bin metrekare kapalı alana sahip bir eser olarak işte burada" ifadelerini kullandı.

`MİLLİ GELİRİMİZE 50 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK´

Togg´un Gemlik Kampüsü´nde 2030 yılına kadar 1 milyon araç üretileceğini hatırlatan Erdoğan şunları söyledi:

"Gemlik Kampüsü tam kapasiteye ulaştığında burada her yıl 175 bin araç üretilirken, 4 bin 300 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. Burada 2030´a kadar üretilecek 1 milyon araçtır. Milli gelirimize 50 milyon dolardan, cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağız. Buna rağmen hala Togg´a kulp takmaya çalışanlar elbette var. Asırlık otomobil firmalarının pek çok parçasının Türkiye'de üretildiğini bilmeyenler var. Bunları anlatmak beyhude bir çabadır. Biz sorumluluğumuzun infazı olarak üzerimize düşenleri yapıyor, gerisini milletimize bırakıyoruz. Milletimiz kimi takdir edeceğini, kimi takdir edeceğini gayet iyi bilir. Hala `Yapamazsınız, üretemezsiniz´ diyenler, bundan 60 yıl önce `Devrim´ otomobilini engelleyenler, hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar."

`BATARYA FABRİKASININ TEMELLERİ ATILIYOR´

Togg´un dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştığını ve tesisin yanında 609 bin metrekarelik alanda inşa edilecek batarya fabrikasının temelinin de yakında atılacağını söyleyen Erdoğan, "Savunma bakanımız buna hazır olursa işi bir an önce bitiririz. Biz bu yola çıkarken Türkiye elektrikli araçların üretim üssü olacak demiştik. O işte bu hedefe giden yolda lokomotiflik yapıyor. Lokomotif nereye giderse unutmayın vagonlar da oraya girer. Elektrikli araç yatırımları konusunda global firmaların ülkemize ilgisi var. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle 81 ilin tamamında bin 500´ün üzerinde hızlı şarj ünitesi kuracak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 54 şirkete elektrikli araç şarj istasyonu işletme lisansı veriyoruz. 81 ilimizdeki 600´den fazla noktada bin adet hızlı şarj cihazını hizmete sunuyoruz" diye konuştu.

ÖN SATIŞ ŞUBATTA

Togg´un ne zaman yollarda olacağı sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Peki Togg ne zaman yollarda olacak? Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek" dedi.

`TOGG´UN FİYATINA BABAYİĞİTLERLE BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ´

Togg´un fiyatının da şubat ayında açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatının bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.

İLK SİPARİŞ CUMHURBAŞKANI´NDAN

Togg´un ilk seri üretim aracını almak için sipariş de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onaylı ilk seri üretim aracını satın alma siparişimi buradan firmamıza tekrar iletiyorum.. Az önce üretim bandını gezerken farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Maşallah her biri ayrı güzel. Tabii alacağımız otomobilin rengini Emine Hanım ile istişare edeceğiz. Kararı ondan sonra vereceğiz" dedi.

2022-10-29 20:52:10



