Togg Teknoloji Kampüsü törenle açıldı, C SUV seri üretim bandından indi (3)

BANTTAN İNEN İLK ARAÇ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLDİ

Togg Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, aile fotoğrafı çekilmesi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası ile sona erdi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ilk kez banttan inen Anadolu kırmızısı Togg´un anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti ve banttan inen ilk aracın da külliyede sergilenmek üzere teslim edildiğini söyledi. Renkleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Karadenizli olarak renklerin içerisinde yeşil de olması gerektiğini istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu renk isteğini Gürcan Karakaş'a iletti.

TOGG TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ AÇILIŞINDA ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi Togg Teknoloji Kampüsü'nü gezdi ve test sürüşü yaptı. Akıllı özelliklerinin yanında bağlantılı özellikleriyle sürekli internetin içerisinde yer alan Togg, kabin içi kamerasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürüş sırasında fotoğrafını çekti. Cumhurbaşkanı'nın sürüş keyfi, akıllı cihaz tarafından Togg'un Twitter hesabından anlık olarak sosyal medyada paylaşıldı.

ÜRETİM İÇİN PLANLANAN ROBOTLAR İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETTİ

Tören, Togg'un teknoloji ile sanatı birleştiren gösterisiyle başladı. Togg Senfoni Orkestrası, kültürel mirasımızdan ilham alarak geleneksel ile yarının dünyasını bir araya getiren yeni nesil bir sanat performansı ortaya koydu. Gösteri de İstiklal Marşı'nı icra eden 50 kişilik orkestrayı, yeni medya sanatçısı ve ödüllü besteci Mehmet Ünal ile birlikte bir robot yönetirken, üretim bandındaki robotlar da İstiklal Marşı'nın icrasına eşlik etti.

'DEVRİM'DEN KONSEPT 'AKILLI CİHAZ'A 'ZAMAN TÜNELİ'

Açılış kapsamında Togg Teknoloji Kampüsü'nde Togg vizyonunu yansıtan teknoloji köşeleri oluşturuldu. "Bir otomobilden fazlası", "NFT", "Akıllı Yaşam" ve "Dün, Bugün, Yarın" köşelerinde Togg'un yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarına sunacağı güvenli, hızlı ve çevre dostu ürün ve hizmetleri paylaşıldı. "Dün, Bugün, Yarın" köşesinde üretilmesinin üzerinden 60 yıl geçen Türkiye'nin ilk yerli otomobili `Devrim´, Togg'un C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ve ilk kez CES'te dünya kamuoyuna tanıtılan konsept akıllı cihaz bir arada yer aldı.

TOGG TEKNOLOJİLERİ SANATA DÖNÜŞTÜ

Togg, kullanıcı odaklı, (user-centric), akıllı (smart), empatik (emphatic), bağlantılı (connected), otonom (autonomous), paylaşımlı (shared) ve elektrikli (electric) olarak tanımladığı özelliklerini temsil eden USE CASE Mobility kavramını dijital sanatla da ifade ediyor. 'ABD'de Yaşayan En Etkili Türkler' arasında yer alan tanınmış siber-fiziksel mimar ve yeni medya sanatçısı Güvenç Özel, Togg için yapay zeka ile sanatı bir araya getirdi. Güvenç Özel'in ilk olarak CES'te gösterilen "Arayüz" adlı eseri, dünyanın en büyük dijital baskı sanat uygulamalarından biriyle Togg Teknoloji Kampüsü'nde sergileniyor. Davetlilerin büyük ilgi gösterdiği ve Togg Teknoloji Kampüsü'nde 20 metre yüksekliğinde 200 metre genişliğinde toplam 4 bin 200 metrekarelik bir alana uygulanan eser, Togg'un ulaşım, şehircilik ve güncel yaşamla ilgili teknolojik yaklaşımlarını vurguluyor.

Aynı zamanda Güvenç Özel'in Contemporary İstanbul'da dünya prömiyerini yapan, dev LED yüzeylerden oluşan enstalasyonu "Spectrum" da açılış için Togg Teknoloji Kampüsü'nde davetlilerle buluştu. Eserin üç farklı öğesi bulunuyor. Denizin üzerinde duran, altı metre genişliğinde, dışı tamamıyla ayna kaplı bir küre figürü, iki boyutlu bir ekran ve küpün üç boyutlu versiyonu. Çalışmada, bu üçlü dizilim sayesinde bir gerçeklik spektrumu yaratılıyor ve fiziksel bir gerçeklik algısından sanal bir gerçeklik algısına yolculuk deneyimi sunuluyor.

TOGG HAKKINDA

Togg, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek global USECASE Mobility markasıdır. 25 Haziran 2018'de kurulan Togg, Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin güç birliğiyle çalışmalarını sürdürmekte.

Şirket, akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dahilinde yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirmektedir. 2022 son çeyreğinde seri üretime hazır olacak olan Togg, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ile pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar ortak platform kullanarak 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

