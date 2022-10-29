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TOFAŞ - Beşiktaş Emlakjet: 80-72

DHA

TOFAŞ - Beşiktaş Emlakjet: 80-72


İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA, (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Çağlar Özkan
TOFAŞ: Emre Tanışan 3, Tevfik Akdamar 8, Berk İbrahim Uğurlu 6, McIntyre 9, Okhaifoede 9, Toure 12, Juan Gray 17, Milaknis 16
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 9, Furkan Haltalı 9, Yağız Aksu, Okben Ulubay 22, Orelik 5, Burak Can Yıldızlı, Rich 6, Mooney 17, McCormack 4
1'İNCİ PERİYOT: 15-21
İLK YARI: 36-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-67Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5´inci haftasında TOFAŞ, sahasında karşılaştığı Beşiktaş Emlakjet´i 80-72 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 3´e çıkardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5´inci hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Beşiktaş Emlakjet´i konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan maça Berk Uğurlu, Rob Gray, Arturas Milaknis, Suleiman Braimoh, Boubacar Toure beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Arturas Milaknis'in üçlüğüyle buldu. Boubacar Toure ve Suleiman Braimoh'un basketleriyle 7'nci dakikada televizyon molasına 14-12 önde giren ev sahibi takım, mola dönüşü 14-16 geriye düşerken, ilk çeyreği 15-21 geride kapattı.
İkinci periyoda Arturas Milaknis´in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Emre Tanışan, Rob Gray ve Arturasa Milaknis´in üç sayılık basketleriyle rakibini yakalamaya çalışsa da Beşiktaş Emlakjet, 17.30´da 10 sayılık farkı yakaladı: 31-41. Çeyrek sonunda Rob Gray ve Berk Uğurlu ile sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 36-46 geride girdi.
Üçüncü çeyreğe savunma direncini artırarak başlayan mavi yeşilliler, hızlı hücumları Berk Uğurlu, Arturas Milaknis ve Tyler Ennis´in sayılarıyla 24'üncü dakikada farkı 3´e indirdi: 47-50. Tevfik Akdamar´ın sayılarıyla skoru eşitleyen TOFAŞ, Tyler Ennis´in orta mesafeli basketiyle 54-52 öne geçti. Tevfik Akdamar´ın üçlükleriyle üstünlüğü elinde tutmaya çalışan Bursa temsilcisi, son periyoda 59-62 geride girdi.
Son periyodun başında konuk takım 8 sayılık fark (59-67) yakalarken, Suleiman Braimoh´un sayıları sonrası Arturas Milaknis´in kritik üçlüğü bitime 5.20 kala farkı 1´e indirdi: 66-67. Rob Gray´in serbest atışlarıyla 68-68 beraberliği yakalayan TOFAŞ, Boubacar Toure ve Rob Gray´in basketleriyle bitime 1.38 kala farkı 6´ya çıkardı: 74-68. Kalan bölümde Rob Gray ve Milaknis´in elinden sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden 80-72 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-10-29 21:20:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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