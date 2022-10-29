Togg Teknoloji Kampüsü törenle açıldı, C SUV seri üretim bandından indi (4)



BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışının ardından proje ortakları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Turkcell A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, basın toplantısı düzenledi.

'ORTAKLAR OLARAK ÇOK MUTLUYUZ'

Türkiye'de bir ilki denediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "2017'de başladığımız süreçte bugün, belli bir noktaya gelmiş olmaktan dolayı ortaklar olarak çok mutluyuz. Türkiye'de bir ilki denedik. Sanayi şirketlerinde böyle çoklu ortaklık, hepsi de kendi alanında dev olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız projeye inandılar. Baştan beri yılmadan 5 senedir bu zorluklara rağmen yılmadan devam ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Togg, nasıl ki Türkiye'nin ilk arabasıysa, her şeyi bize ait olan bir arabaysa, bu ortaklık da Türkiye'de diğer şirketlerimize bir rol model olur diyorum. Paylaşarak, birlikte, hepimiz birbirimizden güç alarak, hepimiz birbirimizin eksik olduğu tarafı tamamlayarak, bu ortaklıkta bir başarıya ulaştık. Bu birliktelik rahmeti de getirdi. Yakında inşallah satışta da hep beraber bunu göreceğiz" dedi.

'BU ANI YAŞAMAK VARMIŞ'

Fuat Tosyalı da şu sözleri söyledi:

"Geçtiğimiz yıl BMC'yi satın alarak taşıt endüstrisine girdik. Kaderin cilvesidir ki, Togg ilk kurulurken ısrarla bu yatırıma girmem teklif edilmişti. Ben, 'Biz demirçelik üreticisiyiz. Taşıt endüstrisi bize uzak' deyip uzak durmuştum ama demek ki bu anı yaşamak varmış. İçimden hep bunu düşünüyorum. Tabii bu anı yaşamak, muazzam bir eserle karşınızda olmak, ayrıca da, yine milli tankımızı inşallah gelecek yıl üretip, hizmete vereceğiz. Bununla beraber yine savunma sanayinde çok güzel sürprizlerimiz var. Büyük yatırımlarımız var. Sessiz sedasız bunları kuvvetlerimizin hizmetine veriyoruz."

Projeye katıldığı için mutlu olduğu belirten Ahmet Zorlu ise "5 sene önce projeye evet demeseydik bugün geç kalmış olacaktık. İyi ki bu projeye başlamışız. 2 senede `baba yiğitler´ böyle bir tesisi yarattı. O yüzden mutluyum" dedi.

Tuncay Özilhan da elektrikli araca inandıklarını belirterek, "Geleceğin, değişimin, dönüşümün başındayız. Bizi zor bir süreç bekliyor. Öncelikle Türkiye´de başarılı olmalıyız ki, ihracatta da başaralı olalım" diye konuştu.

Bülent Aksu ise yerli ve milli bir hayalin doğuşuna şahitlik ettiklerini belirterek, bu projede heyecanlı olduğunu söyledi. (DHA)Muammer İRTEMSemih ŞAHİNMehmet İNAN/ GEMLİK (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN

2022-10-29 22:34:57



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