Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan panelvan sürücüsü kaçtı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan, park halindeki 3 araca çarptı. Ölen ve yaralananın olmadığı kazanın ardından panelvan sürücüsü olay yerinden kaçtı.Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi, Mudanya Bulvarı´nda meydana geldi. Kent merkezinden İzmir istikametine seyreden sürücüsünün ismi belirlenemeyen 16 BP 631 plakalı panelvan, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan bir otomobil beton aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından panelvan ile 2 araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-10-30 06:03:33
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