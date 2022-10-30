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BURSA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPTI: 1 YARALI

DHA

BURSA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPTI: 1 YARALI


BURSA´da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki özel halk otobüsüne çarptı. Kazada sürücü İbrahim Çolak yaralandı.Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Beşevler Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi´nde meydana geldi. İzmir istikametinden kent merkezi istikametine seyreden İbrahim Çolak idaresindeki 16 V 1096 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç metrelerce savrulup, kaldırıma vurarak, yolun kenarındaki otoparkta park halinde bulunan 16 MO 0235 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Çolak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan Çolak, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Tedavi altına alınan Çolak´ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ve hafif ticari aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü
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-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi-Hafif ticari araç ve otobüs detayHaber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa
2022-10-30 06:20:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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