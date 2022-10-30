Kamyona çarpan otomobil kanala düştü: 1'i ağır 4 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'da kamyona çarpan otomobil, takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında BursaAnkara kara yolu üzeri Kestel ilçesi Turanköy Mahallesi mevkinde meydana geldi. Bursa´dan İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf A. (21) yönetimindeki 16 Y 9495 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Fatih K. (40) yönetimindeki 16 AYM 052 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, takla atarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Ters dönen otomobildeki Yusuf A., arkadaşları Bahadır Y. (22), Enes K. (20) ve Batuhan K. (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Batuhan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-10-30 13:42:49
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