Bursa´da bir grup genç, istasyonda metro raylarına indi

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da metro raylarına inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuları da yanlarına çağırdı. Olumsuz yanıt veren vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verilirken, gençler, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı.
Olay 29 Ekim akşamı Bursaray´ın Nilüfer ilçesindeki Odunluk İstasyonu´nda meydana geldi. Metro raylarına inen bir grup genç, istasyonda bekleyen diğer yolcuların da aşağı inmesini istedi. Bu çağrıya olumsuz cevap veren vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Diğer yolcuların ihbarı üzerine, güvenlik görevlileri tarafından Bursaray makinistlerine istasyona girerken yavaşlamaları talimatı verildi. Raylardaki grup, güvenlik görevlileri tarafından istasyondan uzaklaştırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-10-31 10:14:44
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