Bisiklet hırsızını yakalayıp, polise teslim ettiler

'Dalmaçyalı' diye alay etmişlerdi! Böyle karşılık verdi!

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde N.G. (45), önünden bisiklet çaldığı iş yerinin sahipleri tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. N.G.'nin, 2 ayrı suçtan arama kaydı olduğu belirlendi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Garaj Sokak'ta meydana geldi. Kent merkezinden ilçeye geldiği belirlenen N.G., bir iş yerinin önündeki bisikleti çalıp, kaçmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden çevredekiler, iş yeri sahiplerine haber verdi. İş yeri sahiplerince araçla takip edilen N.G. ana yolda ters şeritten giderken yakalandı. Gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı N.G.'nin yanındaki çuvalda bir de çalıntı semaver ele geçirildi. 2 ayrı suçtan arama kaydı bulunan N.G. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-10-31 11:55:57



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