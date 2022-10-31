Patenli gençlerin otobüsün arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde patenli 3 gencin özel halk otobüsünün arkasına tutunarak seyahat ettiği tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursaİstanbul kara yolu Gemlik ilçesi Hisartepe Mahallesi mevkiinde dün akşam saatlerinde patenli 3 genç, kent merkezinden ilçeye yolcu taşıyan BURULAŞ´a bağlı özel halk otobüsünün arkasına tutunarak seyahat etti. Trafiğin yoğun olduğu şehirlerarası yoldaki tehlikeli yolculuk, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün korna çalarak gençleri uyardığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2022-10-31 12:16:37
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