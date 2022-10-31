9 ayrı suçtan aranan şüpheli 20 kilometrelik takibin ardından yakalandı (2)



21 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan, 20 kilometrelik takibin ardından kaza yapınca yakalanan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Burada yapılan sorgulamada Gökhan Çiftçi'nin (27) 2 ayrı dosyadan 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'askeri kanuna muhalefet', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis ile 6 bin 600 lira para cezasının olduğu belirlendi. Gökhan Çiftçi ile 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuzcan Aşçıoğlu, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-10-31 14:24:48



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