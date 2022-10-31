Yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi hayatını kaybetti (2)

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu minibüsünün, asfaltlama çalışması yapan işçi Hakan Bulut'a (23) çarparak ölümüne neden olduğu kaza; bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adnan Türk'ün kullandığı minibüsün Hakan Bulut'u, çarptıktan sonra sürüklediği görülüyor. (DHA)Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-31 19:32:11



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