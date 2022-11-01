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Bursa'daki FETÖ davasında yeniden yargılamada karar çıktı

DHA

Bursa'daki FETÖ davasında yeniden yargılamada karar çıktı


BURSA, (DHA)BURSA´da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde sıkıyönetim komutanı olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da aralarında olduğu 8'i tutuklu, 16 sanık hakkında yerel mahkemece verilen kararlar, Yargıtay 2´nci Ceza Dairesi´nce bozuldu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2´nci Ceza Dairesi´nde yeniden yapılan yargılama yerel mahkemece sözde sıkıyönetim komutanı olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un aldığı `Ağırlaştırılmış müebbet´ cezası onarken, yerel mahkemeden `beraat´ eden ve Yargıtay bozma ilamından sonra tutuklanan Bilal Dişbudak 15 yıl, 18 yıl ceza alan Ali Çiğci de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti 3 sanığa 9´ar yıl hapis cezası verirken, `yurtdışı yasağı koyarak´ tahliye etti, 10 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.
FETÖ´nün 15 Temmuz 2016´daki darbe girişiminde, kendisini sözde sıkıyönetim komutanı ilan eden dönemin Bursa İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, Jandarma Bölge Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık tarafından garnizondan uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Akkuş, burada polis tarafından gözaltına alındı. Darbe girişiminde gözaltına alınan ilk muvazzaf asker olan Akkuş'un çantasından, FETÖ'nün sözde sıkıyönetim komutanları olduğu yazılan subayların rütbeleri ve isimlerinin bulunduğu liste çıktı. Listedeki isimlerin gözaltına alınması, darbe girişiminin bastırılmasında etkili oldu. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Akkuş´un da aralarında bulunduğu 8´i tutuklu, 16 sanık hakkında Bursa 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. 11 Temmuz 2018'de görülen karar duruşmasında Yurdakul Akkuş, 'Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ali Çiğci'ye 18 yıl, Mustafa Ekici, Kemal Şendur ve Hakan Kutkan ile Ertuğrul Yüksel'e de 15'er yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklar Ayhan Şen, Erkan Demirtemel, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım ve Yılmaz Gündüz ise 12'şer yıl 6'şar ay hapse çarptırıldı. Tutuklu sanık Duran Demir ile tutuksuz sanık Hacı Hüseyin Çelenk´e de 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.
Akkuş ve diğer sanıkların avukatları, kararı Bursa Bölge Adliyesi´nde temyiz etti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16´ncı Ceza Dairesi´nde yapılan yargılama sonunda sanıkların talepleri reddedilerek, Bursa 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nin kararı hukuka uygun bulundu. Sanık avukatları, temyiz için kararı Yargıtay´a gönderdi.
Yargıtay 2´nci Ceza Dairesi, Akkuş ve diğer sanıklara yerel mahkemece verilen ve istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını, sanıkların son savunmalarını görüntülü sistemle yapmalarının savunma haklarını kısıtladığı ve usulen bazı diğer gerekçelerle bozdu.
KARAR ÇIKTI
8'i tutuklu 16 sanık, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2´nci Ceza Dairesi´nde yeniden yargılanmaya başlandı. Bugün görülen duruşmaya sanıklar ile yakınları, avukatları ve Cumhurbaşkanlığı vekili avukatlar katıldı. Akşam saatlerine kadar süren yargılama sonucunda kakar çıktı. Sanıklar son sözlerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2´nci Ceza Dairesi, yerel mahkemece `beraat´ eden ve Yargıtay bozma ilamından sonra ilk duruşma da hakim önüne çıkan Bilal Dişbudak'a 15 yıl hapis, sözde sıkıyönetim komutanı olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş `Ağırlaştırılmış müebbet´, Ali Çiğci'ye 15 yıl hapis cezası verdi. Kemal Şendur, Hakan Kutkan, Ayhan Şen´e 9 yıl hapis cezası veren heyet, bu sanıklara yurtdışı yasağı koyarak tahliye etti. Diğer sanıklar Duran Demir, Hacı Hüseyin Çelenk, Ali Bülbül, Ali Yasal, Murat Yıldırım, Erkan Demirtemel, Mustafa Ekici, Yılmaz Gündüz, Ertuğrul Yüksel, İbrahim Çetin, beraat etti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-11-01 00:05:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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