Bursa'da soğuk hava deposunda yangın; 3 işçi hastaneye kaldırıldı

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BURSA, (DHA) -BURSA'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Ağaköy'de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı. Yangın nedeniyle fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan 3 işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bursa

2022-11-01 00:46:41



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