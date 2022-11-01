

4 İŞÇİ İLE BİR İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİBursa´nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposu tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 6 saatte söndürüldü. Yangının sıçradığı konteynerde bulunan 3 işçi ve söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri ile bir işçi dumandan etkilenerek Gürsu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yangının kontrol altına alındığını söyledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tesise sıçramadan yangının kontrol altına alındığını ifade eden Işık, "Soğuk hava depomuzun yanındaki depolama alanında çıkan yangın Allah'a çok şükür, itfaiyemizin zamanında müdahalesiyle tesise sıçramadan söndürüldü. Dumandan birkaç arkadaşımız rahatsızlandı. Allah'a çok şükür hayati tehlikeleri yok, burada müdahale edildi. Şu an yangın tamamen kontrol altına alındı" dedi.

Yangın nedeniyle depolama kısmı çökerken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki çalışmalar detay

-İtfaiye ekipleri detay

-Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık açıklama

-Plastik ve ahşap kasalar detayDHA-Gündem Türkiye-Bursa / Gürsu İsmail Hakkı SEYMEN

2022-11-01 05:31:08



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