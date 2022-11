Yemek yaparken mutfakta çıkan yangında ağır yaralandı

Mehmet İNANSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 2 katlı binanın girişindeki dairede yaşayan Suriye uyruklu Ayşe İbni Ahmed Said (40), mutfakta yemek yaptığı sırada yağın alev almasıyla çıkan yangında ağır yaralandı.

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında 2 katlı binanın girişindeki dairede yangın çıktı. Dairede yaşayan Suriye uyruklu Ayşe İbni Ahmed Said, iddiaya göre, mutfakta yemek yaptığı sırada ocağın üzerindeki yağ alev aldı. Yangın mutfağı bir anda sararken, Ayşe İbni Ahmed Said, alevlerin arasında kaldı. Ağır yaralanan kadın, güçlükle evden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe İbni Ahmed Said'in vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi. Haberi alarak gelen Ayşe İbni Ahmed Said'in yakınları ise sinir krizi geçirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN

2022-11-01 17:37:44



