Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (1)



Esra TÜRKERSemih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika çalışanları tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı. Organize Sanayi Bölgesi´nde fabrika yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin yatılı yurdunda kalan 99 öğrenci de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine giderek çalışmaları yakından takip ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKERSemih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU

2022-11-01 21:41:41



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