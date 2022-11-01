Bursa'da tekstil fabrikasında yangın (2)



ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER VE TOMA'LAR SEVK EDİLDİ

Bursa'da, tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, alevlerin depo bölümüne sıçramasıyla büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü´ne ait ekipler ile İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı TOMA´lar da sevk edildi. Çevre illerden de bölgeye takviye ekipler istendi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çalışmaları yerinde takip ediyor.

Yangının çıktığı fabrika dronla havadan da görüntülendi. (DHA)Esra TÜRKERSemih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKERSemih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU

2022-11-01 22:01:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.