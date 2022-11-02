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Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın; çevreye yayılımı engellendi

DHA

Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın; çevreye yayılımı engellendi


Esra TÜRKER-Muammer İRTEM-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında dün akşam çıkan yangının çevre fabrikalara sirayet etmesi 10 saat süren çalışmanın ardından engellendi. Fabrika alanının polyester ile dolu olması çevredeki fabrikalar nedeniyle geçiş alanlarının yetersiz bulunması itfaiye ekiplerinin çalışmasını zorlaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yangının çevre binalara sıçramaması için çevre il ve ilçelerden destek aldık: İtfaiyede görev yapan arkadaşlarımız büyük fedakarlıkla çalıştı. Bursa felaketin eşiğinden döndü" dedi. Yanan fabrika dronla havadan görüntülendi. 
Yangın, saat 19.00 sıralarında Nilüfer ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika çalışanları tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.  Alevlerin fabrikada bulunan polyesterlere sıçraması sonucu yangın büyüyünce, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı TOMA´lar da bölgeye sevk edildi. Çevre illerden de bölgeye takviye ekipler istendi. Dumandan hafif etkilenen 12 kişiye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.
VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GİTTİ
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan yangın yerine gitti. Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Vali Canbolat gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saat 19.00 civarı Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi´nde bulunan tekstil fabrikamızda yangın çıktı. Önce kontrol altına alındı fakat daha sonra tekrar alevlerin büyümesiyle birlikte maalesef ki bütün fabrikayı kaplayan bir yangına dönüştü. Biz de birkaç saattir burada yangını takip ediyoruz. İlimizdeki Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, AFAD´ın, Orman Bölge Müdürlüğü´nün, emniyetin bütün imkanlarını buraya seferber ettik. TOMA´lar dahil. Çevre illerden de takviye ekipleri istedik. Müdahale yapılıyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alacağımızı düşünmekteyiz. Fabrikanın tamamı yandı. Fabrika sahiplerinin ifadesi, içeride herhangi bir kişinin kalmadığı, bütün çalışanların tahliye edildiğine dair bize bilgi verdiler. Burada ilk amacımız çevre fabrikalara yayılmamaları konusunda her türlü gayreti sarf edip, yangını kontrol altına alıp söndürmek" dedi.
ÖĞRENCİLER BAŞKA PANSİYONLARA TAHLİYE EDİLDİ
Açıklamasında, fabrikanın yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nin yatılı yurdunda kalan öğrencilerin tamamının tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıklayan Vali Canbolat, "Herhangi bir olumsuzluk yok ama bir olumsuzluk yaşanabilir endişesi ile bütün öğrencilerimizi oradan başka pansiyonlara tahliye ettik. Tamamını sağlıklı bir şekilde tahliye ettik. Öğrencilerimiz de herhangi bir problemimiz yok" diye konuştu. 
ALEVLERİN ÇEVRE FABRİKALARA SIÇRAMASI GÜÇLÜKLE ENGELLENDİ
İtfaiye ve destek ekiplerinin sabaha kadar süren çalışması sonucu, yangının çevrede bulunan fabrikaları sirayet etmesi yaklaşık 10 saat süren yoğun çalışmanın ardından saat 05.00 sıralarında engellendi. Yangın nedeniyle fabrikanın duvarlarının ve bloklarının çökmesi sonucu zemin katta bulunan polyester malzemeler yeniden alev aldı. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikada yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
507 PERSONEL VE 128 ARAÇLA YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
Çalışmalara Bursa'nın 17 ilçesindeki itfaiye ekipleri ile İstanbul, Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'ten bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri de katılıyor. 45 dönüm alanda etkili olan söndürme çalışmaları toplam 507 personel ve 128 araç ile sürdürülüyor. Fabrikanın zemin katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
`BURSA BÜYÜK BİR FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ´
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş DHA Muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "Bursa büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Yangına zamanında müdahale ettik. Ekiplerimiz canları pahasına çalışarak yangını söndürmeye çalıştı. Fabrikada polyester ürünlerin fazla olması, çevre binaların geçişe yeterince izin vermemesi arkadaşlara zor anlar yaşattı. Yangının çıkış nedenini arkadaşlarımız araştırıyor" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Muammer İRTEM-Mehmet İNAN
2022-11-02 10:57:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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