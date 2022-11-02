Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın; çevreye yayılımı engellendi (2)



20 SAATTİR DEVAM EDEN YANGINA HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında dün saat 19.00´da çıkan yangın, yaklaşık 20 saattir devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 17 ilçedeki itfaiye ekipleri ile İstanbul, Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'ten bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve AFAD´ın, 507 personel ve 128 araç ile sürdürdüğü söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopter ile de müdahale edilmeye başlandı. İplik üretimi yapılan fabrikanın duvarları ve bloklarının çökmesi sonucu ekipler içeriye giremezken, yangın karadan itfaiyenin havadan da bir yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tekstil malzemelerinin depolandığı bodrum katta başlayan yangında, 90 bin metrekare kapalı alana sahip olan 3 katlı fabrika tamamen çökerken, itfaiye yetkilileri yangının fabrikanın orta bölümünde sürdüğünü ve söz konusu noktaya ulaşılamadığını söyledi. (DHA)

Muammer İRTEM-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Mehmet İNAN

2022-11-02 14:39:07



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