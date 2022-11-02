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Bursa'da piyasa değeri 1 milyon 740 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi

DHA

Bursa'da piyasa değeri 1 milyon 740 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi


Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 740 bin TL olan 5 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu getirileceği yönünde ihbar geldi. Harekete geçen ekipler, dün saat 17.30 sıralarında Umut Gül'ün (44) kullandığı otomobili Gemlik ilçesinde durdurdu. Sürücü gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 5 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon 740 bin TL olduğu öğrenildi.
Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Umut Gül, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2022-11-02 15:21:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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