Bursa'da tekstil fabrikasındaki yangın; çevreye yayılımı engellendi (4)

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MÜDAHALE ANI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında dün saat 19.00´da çıkan yangın, 22 saattir devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin ulaşamadığı fabrikanın orta bölümüne Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle müdahale ediliyor. Fabrika ve helikopterin yangına müdahale anı ise dronla havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-11-02 17:18:13



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