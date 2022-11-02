Frutti Extra Bursaspor - Ratiopharm Ulm: 86-90

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Seffi Shemmesh (İsrail), Carlos Cortes (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Dudzinski 16, Needham 12, Onuralp Bitim 19, Clemmons 7, Ahmet Düverioğlu 6, Auguste 15, Thornwell 3, Yiğitcan Saybir 8, Ömer Utku Al

RATIOPHARM ULM: Dos Santos 17, Konate 11, Christen 6, Klepeisz 15, Jallow 6, Robinson 10, Langenfeld 9, Bretzel 7, Nunez 5, Hawley 4

1'İNCİ PERİYOT. 17-23

İLK YARI: 41-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-65

5 FAUL: 34.48 Konate, 37.47 Robinson, 39.57 Jallow (Ratiopharm Ulm), 39.58 Ahmet Düverioğlu (Frutti Extra Bursaspor)

Frutti Extra Bursaspor, 7Days Eurocup A Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımına 90-86 mağlup oldu.

Maça etkili başlayan Ratiopharm Ulm, 2'nci dakikada 8-2'lik üstünlük yakaladı. Savunmada kötü olan Bursaspor'a karşı bulduğu fırsatları değerlendiren Ratiopharm Ulm, ilk çeyreği 23-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan yeşil-beyazlı ekip, Auguste ve Onuralp Bitim´in bulduğu sayılarla farkı kapatıp, maçın 14´üncü dakikasında 33-30 öne geçti. Robinson ve Hawley'nin etkili oyunuyla maça yeniden ağırlığını koyan konuk ekip, ilk yarıyı 48-41 önde bitirdi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Ulm, 24´üncü dakikada skoru kendi lehine 45-55 çevirerek, farkı 10´a çıkardı. 3´üncü çeyreğin ortalarında seyirci desteğini arkasına alan Bursaspor, özellikle Onuralp Bitim ve Dudzinski'nin sayılarıyla farkı eritti ve son çeyreğine konuk ekibin 65-59 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyreğe Onuralp Bitim'in basketiyle başlayan ev sahibi ekip, farkı 4'e indirdi. Konuk ekip, Langenfeld'in iyi oyunuyla skor üretti ve 35´inci dakikada farkı tekrar 10 sayıya çıkardı: 68-78. Seyircisinin desteğiyle maçın sonuna 1 dakika kala Bursaspor, skoru 83-83´e getirdi. Hücumdan sayı üretemeden dönen Frutti Extra Bursaspor, rakibinin etkili oyunana engel olamadı ve Ratiopharm Ulm maçtan 90-86 galip ayrıldı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-11-02 22:35:04



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