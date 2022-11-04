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Demircan: Türk Dünyası Film Festivali sinema sanatını geliştirecek, kültürel etkileşimi artıracak

DHA

Demircan: Türk Dünyası Film Festivali sinema sanatını geliştirecek, kültürel etkileşimi artıracak


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bursa'da '2'nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali' kapsamında yapılan 'Sinema Zirvesi'nin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Sonuçta bu sektörün paydaşlarını bir araya getirmek, iş birliğini teşvik etmek, arasındaki hukuku geliştirmek hem sinema sanatını geliştirecektir hem de kültürel etkileşimi en üst noktaya çıkaracaktır" dedi.
Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, '2'nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali' kapsamında, Türk dünyasının müşterek kültürel mirasının ortak yapımlara dönüşebilmesi için gerekli zemini sunması hedefiyle 'Sinema Zirvesi' düzenlendi. Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan yapımcı, yönetmen ve oyuncuların da katıldığı zirve öncesi, gazetecilere açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sinema sektörünün kültür aktarımı için çok önemli olduğunu belirterek, "Genelde film festivallerinde amaç; yapımcının, yönetmenin, oyuncunun başarılarını alkışlamak, onları daha ön plana çıkarmak ve böylelikle sinemayı desteklemektir. Burada işin kültürel tarafı; sanatsal tarafı kadar kıymetli" dedi.
'KARDEŞLİĞİ VE TANIŞMAYI ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ'
2'nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali kapsamında önemli bir zirve gerçekleştirdiklerini ifade eden Demircan, "Türk dünyasından ve ülkemizden buraya katılan yapımcılar, yönetmenler ve oyuncular ile zirveyi olgunlaştırmış olmak; bizim için kıymetli. Sonuçta bu sektörün paydaşlarını bir araya getirmek, iş birliğini teşvik etmek, arasındaki hukuku geliştirmek hem sinema sanatını geliştirecektir hem de kültürel etkileşimi en üst noktaya çıkaracaktır. Bugün burada yaptığımız işin en önemli günündeyiz. Akşam da yine aynı ekip ile bir yemeğimiz olacak. Onun da muhtevası yine kardeşliği ve tanışmayı ön plana çıkarmak üzeredir. Yarın akşam da bu ülkelerden gelen filmler arasındaki yarışmanın finali olacak" diye konuştu.
'BURSA, BİR FİLM PLATOSU'
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da "Bursa, bir Türk yurdudur. Bursa, Osmanlı'nın kurucu baş şehridir ve Anadolu coğrafyasının önemli nirengi noktalarından bir tanesidir. Sinema, hayatın bir gerçeği. Sinema, hayatın bir yansıması. Sinema aslında şehirlerin, doğal güzelliklerin tanıtımı. Tarihi ve kültürel birikimin gelecek nesillere yansıtılması için de çok önemli bir araç. Biliyoruz ki; Bursa bir film platosu. Bursa'da her türlü doğal güzellikler var. Bursa'da deniz, dağ, göl, tarih, kültür, medeniyet ve buna dair ciddi izler var" dedi.
'ŞUŞA İÇİN TECRÜBE PAYLAŞIMI YAPIYORUZ'
'Türk Dünyası Kültür Başkenti' unvanını yıl sonunda Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa'ya devredeceklerini belirten Aktaş, "Bursa'daki vatandaşta şunu hissettim, 'Evet, gerçekten Türk Dünyası Kültür Başkenti olduk.' Çünkü çarşıda, pazarda, sokakta, o kadar çok Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan birilerini gördüm ki. Şuşa, gerçekten çok önemli bir nirengi noktası. Onlarla şu an tecrübe paylaşımı da yapıyoruz" diye konuştu.
Konuşmalarından ardından 2'nci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali kapsamında 'Sinema Zirvesi' başladı. Zirveye Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Mustafa Esgin, Türk dünyası ülkelerinin bakan yardımcıları, Türkiye'den ve Türk dünyası ülkelerinden yönetmenler, senaristler, oyuncular ve yapımcıların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-11-04 14:33:35

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