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Eski sevgilisini döven sanığa 'iyi hal' indirimiyle 3 yıl 4 ay hapis

DHA

Eski sevgilisini döven sanığa 'iyi hal' indirimiyle 3 yıl 4 ay hapis


Halil ÖZÇOBAN/BURSA(DHA)BURSA'da, eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski sevgilisi Burcu Can Eşmen'i (36), zorla otomobile bindirip darbettiği gerekçesiyle tutuklandıktan 2 ay sonra tahliye edilen Emre Özer (33) ile aracı kullanan tutuksuz sanık Ozan Baskın'a mahkeme heyeti, 'İyi hal' indirimi uygulayarak, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Emre Özer'e 'Hakaret' suçundan verilen 87 gün hapis ise para cezasına çevrilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı. 
Olay, geçen yıl ekim ayında Osmangazi ilçesi Kültürpark'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezine kız arkadaşıyla giden Burcu Can Eşmen'in yanına, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Emre Özer geldi. Özer, tartıştığı Eşmen'i, kalabalığın arasından zorla çıkartıp, kapının önünde bekleyen Ozan Baskın'ın kullandığı aracın arka koltuğuna bindirerek uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Emre Özer tarafından araçta dövüldüğü öne sürülen Eşmen'i, aracın kırmızı ışıkta durmasıyla yardım çığlıklarını duyanlar kurtarıp hastaneye götürdü. Olay sonrası yakalanan sevgili tutuklanırken, sürücü serbest bırakıldı.
`KENDİ İSTEĞİ İLE ARABADAN İNDİ´
Her iki sanık hakkında 8´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı. Aralık ayında tahliye edilen Emre Özer, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Özer, Burcu Eşmen ile 2,5 yıllık arkadaşlıkları bulunduğunu, evlenmeği düşündüğünü, maddi yardımlarda bulunduğunu, kendisine zarar vermediğini ve Eşmen´in trafik ışıklarında arabadan inmek istediğini söyledi.
Ozan Baskın ise "Olay tarihinde cep harçlığı çıkarmak için, söz konusu eğlence merkezindeki müşterileri talepleri halinde gidecekleri yere bırakırdım. Karşılığında da cüzi bir miktar bahşiş alıyordum. O gece tesisin müdürü bana müşterileri evine bırakmamı söyledi. Ben de daha önce kendisini tanımadığım ve isimlerini sonradan öğrendiğim Emre Bey'in aracı ile Emre Bey ve Burcu Hanım'ı evlerine götürmek üzere araca bindim. Olay yerinde vale olarak ben vardım. Ben olmasaydım, başka bir vale arkadaşım arabayı kullanacaktı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. 
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Karar aşamasına gelen davada Emre Özer ile Ozan Baskın'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ile mağdur Burcu Can Eşmen ve sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vekili ise sanıklara verilecek cezada indirim uygulanmamasını talep etti. Burcu Eşmen'in avukatı Cansu Zeytinoğlu da müvekkilinin olay günü araçtan inmeye çalıştığını ancak sanıklar tarafından engellendiğinin kendi beyanlarında yer aldığına değinerek, üst hadden cezalandırılmalarını talep etti. 
İYİ HAL İNDİRİMİ
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, her iki sanığa, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 4 yıl hapis vezası verip, duruşmadaki iyi hallerini dikkate alan cezayı 3'er yıl 4'er aya indirdi. Mahkeme hakimi Emre Özer'e ayrıca, 'Hakaret' suçundan 87 gün hapis cezası verip, bunu günlüğü 20 TL'den 1740 TL para cezasına çevirip, hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-11-04 15:38:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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