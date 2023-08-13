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        Haberler Gündem Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 16:55
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        Deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli
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        BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferinin yapılamadığı, 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 18.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

        Duyuruda, 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile 20.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 20.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferinin de aynı gerekçeyle yapılamayacağı kaydedildi.

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