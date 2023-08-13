Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferinin yapılamadığı, 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 18.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
Duyuruda, 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile 20.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 20.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferinin de aynı gerekçeyle yapılamayacağı kaydedildi.